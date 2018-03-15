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Открывшееся в Курганской области литейное производство даст региону 100 млн руб. за 10 лет

Новости Урала
15 марта, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Здесь также планируют создать не менее 100 новых рабочих мест и наладить импортозамещение

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новое литейное производство "Пульсатор" для заготовок трубопроводной арматуры, которое 14 марта открылось в Курганской области, принесет региону 100 млн рублей налоговых поступлений за 10 лет. Об этом сообщил в четверг ТАСС первый замдиректора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики региона Сергей Горбачев.

"С инвестором подписан специальный инвестиционный контракт, согласно которому действуют определенные налоговые льготы, в частности по налогу на прибыль и налогу на имущество. Другие налоги, которые будет платить производство в бюджет региона, составят 100 млн рублей за 10 лет. Надо понимать, что это по сути малый бизнес", - сказал Горбачев.

По данным властей, предприятие получило господдержку из Фонда развития промышленности в размере 50 млн рублей, общий объем инвестиций составил 100 млн рублей. "В рамках подписанного контракта за 10 ближайших лет на предприятии должны создать не менее 100 новых рабочих мест, а также наладить импортозамещение - снизить долю поставок литых заготовок участникам курганского арматурного кластера из-за рубежа в 20 раз", - говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

По словам Горбачева, такое производство было крайне необходимо промышленности региона, несмотря на наличие литейных производств в соседних областях. "Но нам это неудобно, потому что производства непрофильные, а мы далеко не первоочередные клиенты с нашими небольшими объемами. Конечно, в Кургане есть "Зауральский кузнечно-литейный завод" (подразделение "Курганмашзавода" - прим. ТАСС), но он опять же создан совершенно для других целей. И крайне неудобно на таких непрофильных предприятиях делать уникальные заказы, которые зачастую поступают от представителей нефтегазовой отрасли", - резюмировал собеседник агентства.

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