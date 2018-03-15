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Бокс с бумагой и картоном горит в Ноябрьске

Новости Урала
15 марта, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В результате инцидента пострадавших нет

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бокс с бумагой и картоном загорелся в городе Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), пострадавших нет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

"Сегодня днем в пожарную охрану Ноябрьска поступило сообщение о возгорании в боксе, в котором хранились бумага и картон. Спасатели прибыли на место вызова через несколько минут и незамедлительно приступили к тушению пожара. На момент возгорания обслуживающего персонала в боксе не было", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что площадь возгорания составила 300 кв. м. В настоящее время пожар локализован, угрозы рядом стоящим зданиям нет. На месте происшествия работают 22 человека, в распоряжении которых пять единиц спецтехники.

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