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Один из микрорайонов Кургана остался без воды из-за аварии на водопроводе

Новости Урала
15 марта, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Планируется, что авария будет устранена до конца четверга

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Жители микрорайона Увал в Кургане остались без воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"В связи с устранением аварии на водопроводе водоснабжение отключено в микрорайоне Увал Кургана", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС пресс-секретарь "Водного союза" Надежда Куликова, назвать точное число жителей микрорайона, водоснабжение домов которых нарушено, невозможно, так как здесь располагается частный сектор. Авария будет устранена в четверг.

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