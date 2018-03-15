Семь членов ОПГ предстанут перед судом в Екатеринбурге за хищение 60 млн рублей у банков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Семь членов организованной группы предстанут перед судом в Екатеринбурге за хищение 60 млн рублей у кредитных организаций. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи обвиняемых, из них шестеро - жители Свердловской области, один - житель Челябинской. По версии следствия, они с мая 2012 года по декабрь 2013 года похитили деньги четырех банков на общую сумму более 60 млн рублей. В зависимости от роли участия, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере, в том числе с использованием служебного положения". При этом двое из них обвиняются в совершении 124 эпизодов мошенничества, два других - в совершении 95 эпизодов мошенничества", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, члены группы искали на территории области лиц, испытывающих финансовые проблемы и не имеющих кредитной истории для оформления на их имя потребительских кредитов в банках. В частности, они заверяли одного из заемщиков в том, что будут самостоятельно выплачивать кредит, а также обещали выплатить вознаграждение в размере 10% от одобренной суммы. В целом, действуя по аналогичной схеме, злоумышленники похитили свыше 60 млн рублей, используя при этом 103 номинальных заемщиков.

"Участниками организованной группы также являлись сотрудники служб безопасности банков, более того начальник службы безопасности департамента безопасности банка, на постоянной основе входящий в состав кредитного комитета банка. Роль сотрудников банка заключалась в консультировании, лоббировании заявки и во внесении положительного решения о кредитовании в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок", - пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело состоит из 881 тома, по нему проведены многочисленные финансово-бухгалтерские экспертизы. Дело направлено в Октябрьский районный суд.