Уральский волонтерский центр стал одним из операторов конкурса "Доброволец России - 2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" (Свердловская область) стал одним из восьми операторов всероссийского конкурса "Доброволец России - 2018", сообщил ТАСС в пятницу исполнительный директор центра "Сила Урала" Владислав Овчинников.

"Перед центром стоят задачи, направленные на работу во всем Уральском федеральном округе по проведению на высоком уровне региональных этапов конкурса "Доброволец России", на поиск уникальных проектов и их сопровождение, а также на организацию информационной кампании о конкурсе, чтобы как можно больше добровольцев знали о нем и подавали свои заявки", - сказал собеседник агентства.

По данным департамента информационной политики региона, всего было определено восемь организаций-операторов.

"Ресурсный центр получит поддержку в размере 600 тыс. рублей", - сообщают также в департаменте.

Конкурс "Доброволец России" направлен на развитие культуры волонтерства, популяризацию идеи взаимопомощи и ответственности в обществе, поддержку и распространение лучших добровольческих практик и инновационных форм организации волонтерской деятельности. За несколько лет существования конкурс выявил тысячи добровольческих инициатив. В этом году, который в РФ объявлен Годом добровольца, конкурс будет проходить в модернизированном формате - от новых номинаций до программы акселерации проектов и встреч с ключевыми партнерами. Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, Российский детско-юношеский центр, Ассоциация волонтерских центров.

Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" создан в 2017 году для популяризации в регионе добровольчества. Сейчас здесь готовят волонтеров для крупных событий, в том числе для ежегодной международной выставки "Иннопром" и Всемирной зимней универсиады в 2019 году.