Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральский волонтерский центр стал одним из операторов конкурса "Доброволец России - 2018"

Новости Урала
16 марта, 9:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, марта. /ТАСС

Всего было определено восемь организаций-операторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" (Свердловская область) стал одним из восьми операторов всероссийского конкурса "Доброволец России - 2018", сообщил ТАСС в пятницу исполнительный директор центра "Сила Урала" Владислав Овчинников.

"Перед центром стоят задачи, направленные на работу во всем Уральском федеральном округе по проведению на высоком уровне региональных этапов конкурса "Доброволец России", на поиск уникальных проектов и их сопровождение, а также на организацию информационной кампании о конкурсе, чтобы как можно больше добровольцев знали о нем и подавали свои заявки", - сказал собеседник агентства.

По данным департамента информационной политики региона, всего было определено восемь организаций-операторов.

"Ресурсный центр получит поддержку в размере 600 тыс. рублей", - сообщают также в департаменте.

Конкурс "Доброволец России" направлен на развитие культуры волонтерства, популяризацию идеи взаимопомощи и ответственности в обществе, поддержку и распространение лучших добровольческих практик и инновационных форм организации волонтерской деятельности. За несколько лет существования конкурс выявил тысячи добровольческих инициатив. В этом году, который в РФ объявлен Годом добровольца, конкурс будет проходить в модернизированном формате - от новых номинаций до программы акселерации проектов и встреч с ключевыми партнерами. Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, Российский детско-юношеский центр, Ассоциация волонтерских центров.

Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" создан в 2017 году для популяризации в регионе добровольчества. Сейчас здесь готовят волонтеров для крупных событий, в том числе для ежегодной международной выставки "Иннопром" и Всемирной зимней универсиады в 2019 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
3
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Биография Олега Табакова
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
Футболисту сборной России Кокорину диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама