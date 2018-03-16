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Директор предприятия в Югре подозревается в уклонении от уплаты налогов на 253 млн рублей

Новости Урала
16 марта, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре) возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, который подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 253 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего директора коммерческого предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". В ходе проверок подозреваемый признал претензии и добровольно в полном объеме перечислил в государственную казну сумму недоимки по налогу, в том числе штрафы и пени", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, директор предприятия с 2012 по 2013 год уклонился от уплаты в бюджет государства налогов на общую сумму свыше 253 миллионов рублей.

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