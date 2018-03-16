Любимые блюда семьи Николая II приготовят на фестивале постной кухни на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Любимые блюда семьи последнего российского императора Николая II приготовят в Екатеринбурге на фестивале постной кухни. Об этом в пятницу сообщила один из организаторов фестиваля, главный повар трапезной духовно-просветительского центра "Царский" Валентина Пономарева.

"Приготовим кисель, это великолепное блюдо, которое семья Николая II предпочитала. Он сделан из овса с добавлением меда и корицы... Приготовили калачи на бездрожжевой закваске, которые были на столе за завтраком у царя Николая II... Но прежде чем они приступали к трапезе, духовник царской семьи всегда вставал и читал молитву, остальные молились с ним", - сказала Пономарева на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Она отметила, что любимым десертом Николая II было затяжное печенье с овсянкой, орехами и изюмом, присыпанное сахарной пудрой. Эти рецепты царского стола были взяты из серии книг "Царская кухня Ливадийского дворца", автором которых является жительница Крыма Марина Пальчук. Она с 2004 года исследовала русскую кухню с VII века до наших дней. По словам Пальчук, любимыми блюдами царской семьи также были винегрет, грибной бульон, запеченный картофель с грибами, запеченный вилок капусты, фаршированный рисом и грибами, а также десерт из запеченных яблок.

"В крымском архиве есть 18 меню Николая II. Последний российский император был здесь всего четыре раза, но остались эти документы. Меню были составлены на французском языке, а по особо торжественным случаям их писали художники. Нам пришлось восстанавливать эти рецепты с помощью профессиональных переводчиков, адаптировать под сегодняшние весовые измерения, отрабатывать приготовление, чтобы достичь гармонии вкуса", - рассказала Пальчук.

Как отметил директор выставочного общества "Уральские выставки" Андрей Шварнев, в этом году фестиваль постной кухни приурочен к 150-летию со дня рождения Николая II и посвящен теме "Постные блюда царского стола". Готовить блюда будут известные на Урале политики и общественные деятели.

Фестиваль постной кухни пройдет в Екатеринбурге по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в четвертый раз 17 марта. Одна из главных задач мероприятия - возрождение традиций русской кухни, знакомство жителей региона с традициями Великого поста. В прошлом году более 50 подворий уральских монастырей, храмов, ресторанов и кафе, учебных заведений приготовили на мероприятии более 200 разнообразных постных блюд. Участниками фестиваля стали более 10 тыс. человек.