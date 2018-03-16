Хореограф из Франции поставил на Урале балет на музыку Чайковского в современной обработке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Хореограф Мартен Арьяг из Франции поставил с уральскими танцовщиками из труппы "ТанцТеатра" спектакль на музыку Петра Чайковского в современной обработке. Премьера состоится 21 марта на новой сцене Свердловского театра музыкальной комедии, сообщил худрук балетной труппы Олег Петров.

"ПИЧ" - это новый спектакль "ТанцТеатра". В его основе - музыка трех балетных шедевров Петра Ильича Чайковского - "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", которую переосмыслил молодой французский хореограф Мартен Арьяг. Учитывая, что Мартен не только хореограф, но и композитор, этот спектакль будет интересен и театральным, и музыкальным критикам, потому что в нем представлен абсолютно самодостаточный саундтрек", - сказал Петров на пресс- конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

По словам хореографа, в спектакле использована музыка Чайковского в современной обработке. "Я сам пишу электронную музыку и здесь добавил от себя электронную обработку, это своего рода популяризация классической музыки. Она стала звучать более актуально", - пояснил Арьяг на пресс-конференции.

Он отметил, что спектакль "ПИЧ" - его первая работа в России. "Эта постановка в первую очередь о жизни Чайковского, взяты наиболее проблемные и известные его творения. Спектакль довольно короткий, длится всего час, поэтому выбрана музыка наиболее динамичная, со сложной энергией. Получилось своего рода попурри", - добавил хореограф.

По словам Олега Петрова, спектакль посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося артиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа. Премьеру посетят эксперты национальной премии "Золотая маска". Руководитель Инновационного культурного центра, в состав которого входит коллектив "ТанцТеатр", Николай Михайлов сообщил, в этом году этот спектакль и другие постановки балетной трупы смогут увидеть во Франции, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Калуге.

Мартен Арьяг родился в 1986 году в Байонне (Франция). В 2007 году он присоединился к Baland Biarritz, в 2008 году к Ballet National de Marseill, а с 2010 по 2013 год - в Noord Nederlandse Dans (Нидерланды). Параллельно с танцевальной карьерой с 2013 года Мартен Арьяг выступает как режиссер-постановщик в компании современного танца Киббуца (Израиль). Его работы получили награды на конкурсах в Штутгарте, Ганновере, Копенгагене.