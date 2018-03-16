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На Среднем Урале переиздадут Красную книгу, включив в нее новые виды животных и растений

Новости Урала
16 марта, 13:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, марта. /ТАСС

Кроме того, обсуждается возможность исключения из Красной книги обыкновенного ежа, летучей мыши вида ночница Брандта, лебедя-шипуна и совы-сплюшки

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Еж обыкновенный по кличке Пуговка в Екатеринбургском зоопарке

Еж обыкновенный по кличке Пуговка в Екатеринбургском зоопарке

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области планирует к концу года выпустить второе издание Красной книги региона спустя десять лет после выпуска первого, включив в него виды животных и растений, занесенные в Красную книгу РФ, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

"Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области готовит к выпуску второе издание Красной книги региона. В 2018 году каталог редких растений и животных может пополниться новыми разделами. <…> Членами комиссии также предлагается дополнить издание в части "Растения", включив два новых раздела: плауновидные и моховидные (разновидности споровых растений - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что члены созданной координационной комиссии, в которую вошли ученые и сотрудники природоохранных учреждений, обсуждают возможность исключения из Красной книги обыкновенного ежа, летучей мыши вида ночница Брандта, лебедя-шипуна и совы-сплюшки, а из растений - спаржи лекарственной, астры альпийской и других растений. Формирование обновленного перечня планируется завершить в апреле, книгу планируется издать к концу 2018 года.

"Принципиальное отличие второго издания от первого, которое было выпущено в 2008 году, в том, что в Красную книгу Свердловской области будут включены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитающие на территории региона", - приводит департамент слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

Директор Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Владимир Богданов отметил в беседе с корр. ТАСС, что исключение из красной книги является нормальной практикой. "Исключать тоже необходимо, это правильный подход. Например, еж находится на границе ареала, это пограничный вид, ему сейчас ничего не угрожает. <...> Также в регионе за последние годы создавались охранные территорий", - подчеркнул он.

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