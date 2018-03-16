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Активисты челябинского проекта "Голос книги" прочитали слабовидящим почти 150 произведений

Новости Урала
16 марта, 14:38 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В 2018 году планируется создать еще более 100 аудиозаписей

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Участники челябинского социального проекта "Голос книги" за последние полтора года бесплатно начитали на микрофон 146 произведений по заявкам слепых и слабовидящих людей. В планах на 2018 год создать еще более 100 аудиозаписей, сообщила ТАСС в пятницу руководитель проекта Лиана Млкеян.

"Социальный проект "Голос книги" мы реализуем с 2016 года. По обращениям слепых и слабовидящих, а также по обращениям организаций, которые работают с такими людьми, мы бесплатно озвучиваем книги, лекции, стихотворения, уроки, учебные и методические пособия. Всего за полтора года мы создали 146 аудиозаписей. В планах на этот год озвучить более 100 книг и лекций", - сказала собеседница агентства.

По словам Млкеян, в числе волонтеров, которые начитывают аудиозаписи, есть студенты, выпускники вузов, дикторы, теле- и радиоведущие, общественные деятели, правозащитники.

"В России введено инклюзивное обучение: студенты с ограниченными возможностями здоровья обучаются наравне со всеми остальными. Для того, чтобы сделать для слабовидящих образование доступным, мы и запустили этот проект", - пояснила она.

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