Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арбитраж Тюменской области признал банкротом Сибирский банк реконструкции и развития

Новости Урала
16 марта, 15:31 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 16, марта. /ТАСС

В отношении банка будет открыто конкурсное производство сроком на один год

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЮМЕНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Сибирский банк реконструкции и развития (СБРР), говорится в опубликованном в пятницу решении суда. Заявление о признании банкротом СБРР было подано Центральным банком РФ в лице отделения по Тюменской области.

Смотрите также

Выплаты вкладчикам тюменского банка СБРР составят почти 3 млрд рублей

Тюменские бизнесмены не могут выплатить зарплаты сотрудникам из-за блокировки счетов СБРР

"Признать несостоятельным (банкротом) Сибирский банк реконструкции и развития и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на один год. Утвердить конкурсным управляющим Сибирского банка реконструкции и развития государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд, путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области", - говорится в решении суда.

Банк России отозвал лицензию у СБРР 6 февраля 2018 года. Решение об отзыве лицензии было принято из-за неисполнения банком законов, значения нормативов достаточности капитала ниже 2% и снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. Согласно определению суда, сумма исковых требований составляет 3,37 млрд рублей.

Согласно данным отчетности на 1 января, СБРР занимал 322-е место в банковской системе России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тюменская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
2
Участники рок-группы "Пикник" пострадали в результате ДТП во Владимирской области
3
Бабаев: ЦСКА в лице "Арсенала" достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы
4
Песков назвал обвинения в адрес Путина в деле Скрипаля нарушением дипломатических приличий
5
СМИ: среди пострадавших в Гудаури есть граждане России
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама