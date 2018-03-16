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В Тюмени впервые пройдет турнир по игре, основанной на технологии виртуальной реальности

Новости Урала
16 марта, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Отдельный день будет посвящен игре World of Tanks

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Первый турнир по игре, которая основана на технологиях виртуальной реальности (VR), впервые пройдет в Тюмени в рамках фестиваля Tyumen Cyber Fest 2018. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"На фестивале, который пройдет 17-18 марта, будет проходить VR-турнир. Все желающие смогут надеть очки виртуальной реальности, взять в руки специальные контролеры, с помощью которых человек сможет управлять своими действиями. Это будет турнир-перестрелка на Диком Западе, одновременно принимать участие сможет четыре человека. Подобные соревнования будут проходить в регионе впервые", - сказали в пресс-службе.

Организаторы фестиваля добавили, что в рамках мероприятия пройдут турниры по пяти популярным киберспортивным дисциплинам, в частности, отдельный день будет посвящен игре World of Tanks. "На данный момент известно, что во всех соревнованиях примет участие более тысячи человек, однако мы ожидаем увеличения числа, потому что на некоторые дисциплины можно будет зарегистрироваться в день проведения. Будут соревноваться как команды из России, так и из Белоруссии, Чехии, Казахстана и Молдавии", - отметили в пресс-службе.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель фестиваля Роман Чуйко, подобные мероприятия нужны для развития киберспорта в России. "Мы постарались сделать как можно более массовое мероприятие, привлечь как можно больше людей, техники, сил и средств. Для развития подобного спорта необходимо сформировать массу спортсменов-любителей, некоторые из них будут развиваться дальше и затем смогут стать профессиональными киберспортсменами", - добавил он.

Ранее сообщалось, что власти РФ уделяют внимание развитию киберспорта как направления. В частности, в Госдуме 2 апреля пройдут парламентские слушания на тему "Развитие и совершенствование законодательства в сфере компьютерного спорта", на которых будет обсуждаться, в том числе, возможность проведения официальных соревнований дистанционным способом по дисциплинам киберспорта. Также отмечалось, что российский рынок киберспорта в 2018 году может вырасти по сравнению с уровнем 2017 года на 18% и превысить уровень в $45 млн.

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