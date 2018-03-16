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Избирком Челябинской области не фиксирует серьезных нарушений в ходе выборной кампании

Новости Урала
16 марта, 17:17 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала область в числе девяти субъектов федерации, где количество жалоб на возможные нарушения превышает 10

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Серьезных нарушений избирательного законодательства в ходе кампании по выборам президента в Челябинской области не было. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель избирательной комиссии области Сергей Обертас.

Ранее в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком России направил 60 обращений в МВД, прокуратуру и Следственный комитет с просьбой расследовать возможные нарушения в ходе подготовки выборов президента РФ. Она отметила, что в девяти субъектах количество жалоб превышает 10. Среди них Памфилова назвала Челябинскую область.

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"Серьезных нарушений выборного законодательства во время избирательной кампании нет. <...> Жители Челябинской области хотят решить свои проблемы за счет президентских выборов. В частности, люди нам заявляли, что не пойдут голосовать, потому что у них в доме лифт не работает, потому что "пенсию не дали пораньше", потому что "интернет на улице не работает", потому что дали денег в долг, а им не вернули <...>", - сказал Обертас.

По его словам, данные обращения не относятся к выборному процессу, но люди так не считают. По его словам, интернет-приемная избиркома была переполнена такими обращениями. "Ни один кандидат на другого кандидата не пожаловался, но есть некоторые обращения, когда люди произвольно трактуют факт информирования их о голосовании по месту нахождения, считают, что их таким образом принуждают", - сказал собеседник агентства.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.

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