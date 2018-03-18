Старейший житель челябинского села Берлин проголосовал на выборах президента

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Старейший житель села Берлин Троицкого района Челябинской области 80-летний Виктор Теньков принял участие в выборах президента, сообщила в воскресенье ТАСС глава территориальной избирательной комиссии Троицкого района Ирина Михайленко.

"Три избирателя пришли до 8:00 местного времени (6:00 мск) на избирательный участок, в числе которых был старейший житель села Берлин, бывший председатель совета ветеранов 80-летний Виктор Теньков. На 12:00 местного времени (10:00 мск) в Берлине проголосовало 150 избирателей, всего там 455 избирателей. Погода в селе теплая, но пасмурная. Снега нет", - сказала Михайленко.

Активно голосуют и в челябинском селе Париж Нагайбакского района - там явка избирателей на 1,2% выше, чем в среднем по району, сообщил ТАСС председатель территориального избиркома Владимир Федор. "В Париже на 12:00 местного времени (10:00 мск) явка составила 39,6%, в среднем по району на это время на участки пришли 38,4% избирателей", - сказал Федор.

На малой родине Ельцина

Активно проходит голосование и на малой родине первого президента РФ Бориса Ельцина в селе Бутка Свердловской области. "Мы открыли участок, а возле него уже очередь. Зашли сразу человек 10, люди в хорошем настроении, поздравляют все друг друга с праздником - днем выборов президента РФ", - сказала корр. ТАСС член участковой территориальной комиссии.

В Свердловской области только что также проголосовал один из самых пожилых жителей региона, 105-летний екатеринбуржец Владимир Русалиев.

"На выборы я хожу каждый раз, хочу выбрать того, кого знаю. Чтобы народ жил лучше, чтобы была справедливость и все хорошее, что есть в нашей стране", - сказал Русалиев.