Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Старейший житель челябинского села Берлин проголосовал на выборах президента

Новости Урала
18 марта, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В челябинском селе Париж на 12:00 местного времени явка избирателей на 1,2% превысила показатель в среднем по району

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Старейший житель села Берлин Троицкого района Челябинской области 80-летний Виктор Теньков принял участие в выборах президента, сообщила в воскресенье ТАСС глава территориальной избирательной комиссии Троицкого района Ирина Михайленко.

"Три избирателя пришли до 8:00 местного времени (6:00 мск) на избирательный участок, в числе которых был старейший житель села Берлин, бывший председатель совета ветеранов 80-летний Виктор Теньков. На 12:00 местного времени (10:00 мск) в Берлине проголосовало 150 избирателей, всего там 455 избирателей. Погода в селе теплая, но пасмурная. Снега нет", - сказала Михайленко.

Активно голосуют и в челябинском селе Париж Нагайбакского района - там явка избирателей на 1,2% выше, чем в среднем по району, сообщил ТАСС председатель территориального избиркома Владимир Федор. "В Париже на 12:00 местного времени (10:00 мск) явка составила 39,6%, в среднем по району на это время на участки пришли 38,4% избирателей", - сказал Федор.

На малой родине Ельцина

Активно проходит голосование и на малой родине первого президента РФ Бориса Ельцина в селе Бутка Свердловской области. "Мы открыли участок, а возле него уже очередь. Зашли сразу человек 10, люди в хорошем настроении, поздравляют все друг друга с праздником - днем выборов президента РФ", - сказала корр. ТАСС член участковой территориальной комиссии.

В Свердловской области только что также проголосовал один из самых пожилых жителей региона, 105-летний екатеринбуржец Владимир Русалиев.

"На выборы я хожу каждый раз, хочу выбрать того, кого знаю. Чтобы народ жил лучше, чтобы была справедливость и все хорошее, что есть в нашей стране", - сказал Русалиев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область Свердловская область Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Явка на выборах президента России на 12:00 мск составила 34,72%
2
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
3
La Repubblica напечатала официальную позицию России по делу Скрипаля
4
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
7
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте