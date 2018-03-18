Штормовой ветер и снег ожидаются 19 марта в Курганской и Челябинской областях

ТАСС, 18 марта. Сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25 м/с ожидаются на территории Курганской и Челябинской областей в понедельник, 19 марта. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС России.

"По прогнозу синоптиков, ночью и утром 19 марта по Курганской области ожидаются умеренные, местами сильные и очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед, метели, на дорогах снежные заносы. Ветер 9-14 м/с, порывы до 20-25 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Курганской области.

В соседней Челябинской области уже вечером 18 марта ожидается сильный и очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода, сильная гололедица, местами метели, на дорогах снежные заносы. "Ночью и днем 19 марта ожидается усиление ветра до 20-25 м/с", - отмечается в сообщении южноуральского управления МЧС России.

В связи с этим в данных регионах повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередачи, ДТП, обрушения рекламных щитов, а также падения деревьев и повреждение кровли зданий.