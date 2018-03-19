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На федеральных трассах в Курганской области ограничено движение большегрузов из-за метели

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19 марта, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Ориентировочное время окончания ограничения 20:00 по местному времени

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Движение большегрузов и рейсовых автобусов ограничено на федеральных трассах в Курганской области из-за метели. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Курганской области на федеральных автомобильных дорогах введено ограничение движения для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов в связи с опасными погодными условиями - сильный ветер, отдельные порывы до 25 м/с, метель, снежные заносы, ограниченная видимость. По состоянию на 11 часов (09:00 мск) федеральные автомобильные дороги Курганской области находятся в проезжем состоянии", - говорится в сообщении МЧС.

Дорожные организации совместно с органами ГИБДД проводят распорядительно-регулировочные действия на закрепленных участках автомобильных дорог, а также расчистку стоянок и площадок отдыха. "Ориентировочное время окончания ограничения движения 20 часов этого же дня (18:00 мск)", - отмечается в сообщении ГУ МЧС России по Курганской области.

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