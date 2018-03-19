Два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в понедельник на 156-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области. В результате ДТП погибли два человека, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"На Среднем Урале сложные погодные условия, на многих участках порывистый ветер и пурга, что осложняет движение. Сообщение о ЧП в районе 156-го километра трассы Екатеринбург - Тюмень поступило в дежурную часть полиции Камышлова в 09:44 местного времени (07:44 мск). На этом участке дороги в сторону Тюмени двигался легковой автомобиль ВАЗ-2114. По предварительным данным, его занесло и выбросило на полосу встречного движения, по которой двигался пассажирский автобус марки Hyundai, следовавший по маршруту Бутка - Екатеринбург", - сказал он.

По его словам, в салоне автобуса находились 12 пассажиров и водитель. "Столкновение было настолько мощным, что легковой автомобиль практически сложило в гармошку. От удара автобус выбросило на площадку, где стояли транспортные средства, которые чистят дорогу, и автобус столкнулся с "КамАЗом". ВАЗ выбросило туда же, в машине находились мужчина и женщина, которые от полученных травм скончались", - уточнил Горелых.

Он добавил, что никто из пассажиров автобуса за медицинской помощью не обращался. "Всех пассажиров пересадили в другой автобус и отправили по назначению. Транспортные средства не перегородили дорогу, пробка не образовалась, тем не менее движение в этом месте ограничено из-за сильной пурги. Более подробные обстоятельства устанавливаются, по итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение", - отметил Горелых.

Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В ближайшие дни местами в Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 м/с сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедицу. Возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждение кровли жилых домов и строений", - говорится в сообщении.