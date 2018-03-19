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Более 30 тыс. бутылок водки без этикеток изъято в Челябинской области

Новости Урала
19 марта, 10:29 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Возбуждено уголовное дело

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Более 30 тыс. бутылок водки без этикеток и специальных марок изъяли и отправили на экспертизу сотрудники правоохранительных органов в городе Верхнеуральске Челябинской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В Верхнеуральске сотрудники управлений экономической безопасности и противодействия коррупции, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД области совместно с управлением ФСБ России по региону и при силовой поддержки ОМОН выявили цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых марок. В цехе изъято более 30 тыс. немаркированных бутылок водки, 17 тыс. литров готовой продукции, специальные марки, стеклотара, упаковочные материалы, пробки и этикетки различных марок водки", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что вся изъятая продукция отправлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело за изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Предполагаемому организатору цеха избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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