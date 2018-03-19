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В Екатеринбурге осуждена банда налетчиков на ювелирные магазины и склады

Новости Урала
19 марта, 11:13 дата обновления: 19 марта, 12:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, марта. /ТАСС

Преступления совершались в Екатеринбурге и Перми

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге приговорил членов банды налетчиков, которые совершали нападения на ювелирные магазины и склады техники в Екатеринбурге и Перми, к лишению свободы на сроки от 6 до 16 лет. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Чкаловский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых человек, которые совершали разбойные нападения, покушались на грабеж, приобретали и сбывали преступно добытое имущество и т.д. <…> Суд приговорил двух членов к наказанию в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы, остальных к шести годам, 12 годам, 16 и 14 годам лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые совершили разбойные нападения в Екатеринбурге и Перми на ювелирные магазины, склад компьютерной техники и сотрудника одного из банков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что один из участников подыскивал необходимые орудия для нападений, вел учет похищенного имущества, занимался его реализацией, а его подельник подыскивал соучастников преступлений. "Первое нападение было совершено в сентябре 2015 года на ювелирный магазин, в результате которого были похищены ювелирные украшения и системный блок на сумму более 6 млн рублей. <…> В январе 2016 года также было совершено разбойное нападение на ювелирный магазин, в результате которого были похищены ювелирные изделия на сумму более 2 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ноябре 2015 года со склада компьютерной техники было похищено имущество на сумму более 1 млн рублей.

"Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании с двух участников ущерба на сумму свыше 6 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержали грабителей сыщики управления уголовного розыска и подразделения собственной безопасности регионального главка при поддержке бойцов СОБР. Одним из участников был 61-летний мужчина, который провел 20 лет провел в учреждениях пенитенциарной системы. "На его счету есть убийство и свыше 400 квартирных краж, совершенных в разных регионах России", - отметил он. 

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