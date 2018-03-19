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Патрушев 20 марта обсудит в Екатеринбурге импортозамещение в сфере нацбезопасности

Новости Урала
19 марта, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Совещание пройдет с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, глав субъектов Федерации, входящих в состав УрФО, представителей федеральных министерств и ведомств

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 20 марта в Екатеринбурге совещание о реализации планов импортозамещения для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"С участием полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, глав субъектов Федерации, входящих в состав УФО, представителей федеральных министерств и ведомств планируется обсудить дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.

"Также будет рассмотрен ход реализации планов по импортозамещению в целях обеспечения национальной безопасности", - добавили в СБ РФ.

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