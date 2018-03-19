Патрушев 20 марта обсудит в Екатеринбурге импортозамещение в сфере нацбезопасности

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 20 марта в Екатеринбурге совещание о реализации планов импортозамещения для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"С участием полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, глав субъектов Федерации, входящих в состав УФО, представителей федеральных министерств и ведомств планируется обсудить дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.

"Также будет рассмотрен ход реализации планов по импортозамещению в целях обеспечения национальной безопасности", - добавили в СБ РФ.