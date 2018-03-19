Автобусные рейсы из Тюменской области в Казахстан приостановлены из-за метели

ТЮМЕНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Автобусное сообщение между Казахстаном и Тюменской областью РФ временно ограничено из-за сильной метели, сообщили ТАСС в справочной тюменского автовокзала.

Ранее сообщалось, что на юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и метели. Порывы ветра достигают 27 м/с, на дорогах прогнозируют снежные заносы. ГИБДД рекомендует автомобилистам ограничить дальние поездки по федеральным и региональным трассам в регионе до улучшения погодных условий.

"Только что сообщили из Тобольска, что отменили автобусный рейс в Казахстан. Автобусное сообщение между регионом и республикой Казахстан временно ограничено из-за метели", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в регионе ограничено регулярное междугороднее автобусное сообщение по трассе Тюмень - Омск. Ограничение снимут с изменением погодных условий, пока сотрудники ГИБДД формируют колонны из пяти-шести большегрузов и отправляют их группами после проведения инструктажа, сообщает пресс-служба ведомства.