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Прокуратура в Югре инициировала выплату долга по зарплате на 18 млн рублей

Новости Урала
19 марта, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

У дорожно-строительного треста "Узтюмендорстрой" имелась задолженность перед 107 работниками

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе инициировала выплату долга по зарплате сотрудникам дорожного треста на 18 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

"Прокуратура Нягани провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты зарплаты в дорожно-строительном тресте "Узтюмендорстрой". Установлено, что у предприятия, которое находилось в стадии банкротства, имелась задолженность по зарплате перед 107 работниками в размере свыше 18 млн рублей. В результате принятых мер задолженность погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для восстановления прав работников прокурор внес представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Также правоохранительными органами возбуждены и расследуются уголовные дела статьям УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы" и "Неправомерные действия при банкротстве".

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