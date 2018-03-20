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Из-за коммунальной аварии 300 домов Екатеринбурга остались без отопления

Новости Урала
20 марта, 8:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

Рано утром во время планового обхода специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании обнаружили подтопление тепловой камеры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Подача тепла временно ограничена в 300 домов Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш из-за коммунальной аварии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

"Сегодня рано утром во время планового обхода было обнаружено подтопление тепловой камеры. Для того, чтобы откачать воду, мы вынуждены были временно ограничить подачу горячей воды на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм. Пока подача тепла временно ограничена в 300 домов Екатеринбурга", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что как только воду из тепловой камеры откачают, теплоснабжение домов начнется по обратной схеме. "Теплокамера была подтоплена из-за прорыва на сетях. В течение часа должны откачать воду и начать ремонт. Сейчас в Екатеринбурге минус 8, поэтому "остыть" жилые дома не успеют", - уточнили в пресс-службе.

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