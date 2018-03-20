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Военнослужащие ЦВО на Урале впервые применили станции разведки "Соболятник" на учениях

Новости Урала
20 марта, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Операторы комплексов отработали слежение за действиями войск условного противника и собственных сил, обнаружение артиллерийских позиций, техники и живой силы на максимальных дальностях

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© Пресс-служба Южного военного округа

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые применили на учениях в Челябинской области портативные радиолокационные станции разведки "Соболятник", которые недавно поступили на вооружение по гособоронзаказу (ГОЗ). Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"Операторы новых разведывательных комплексов "Соболятник", которые в этом году поступили на вооружение по ГОЗ, отработали слежение за действиями войск условного противника и собственных сил, обнаружение артиллерийских позиций, техники и живой силы на максимальных дальностях в дневное и ночное время. Особое внимание во время учений на полигоне в Челябинской области уделялось маскировке работы комплексов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника", - сказали в пресс-службе.

По данным ЦВО, в учениях приняли участие больше 500 военнослужащих разведывательных и артиллерийских подразделений.

Станция "Соболятник" является многофункциональным средством обнаружения, способна определять малогабаритные объекты на расстоянии в десятки километров. Обладает малыми габаритными и весовыми характеристиками, может применяться для обнаружения и автоматического одновременного сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии.

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