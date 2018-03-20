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Нарушенное аварией отопление 300 жилых домов в Екатеринбурге возобновили

Новости Урала
20 марта, 9:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

На месте повреждения магистрального трубопровода диаметром 700 мм работают две ремонтные бригады и четыре единицы специализированной техники

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© Пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Подачу тепла, прерванную из-за коммунальной аварии, в 300 жилых домов Екатеринбурга возобновили, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

"На месте повреждения магистрального трубопровода диаметром 700 мм работают две ремонтные бригады [15 человек] и четыре единицы специализированной техники. В период работ параметры теплоносителя на теплоснабжение и горячее водоснабжение (ГВС) будут снижены до плюс 59 градусов, администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга и управляющая компания получили соответствующие уведомления. В зоне снижения параметров теплоснабжения и ГВС 28 жилых домов, временное ограничение 300 домов, вводившееся для откачивания воды, снято", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в данный момент специалисты компании ведут земляные работы, по их окончании определят срок ремонтных работ. "Учитывая, что температура наружного воздуха минус 6 градусов, температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опустится ниже нормы", - уточнили в пресс-службе.

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