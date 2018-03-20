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На Ямале из-за метели и потепления закрыли половину зимников

Новости Урала
20 марта, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Движение по еще одной зимней трассе ограничили

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Две из четырех зимних региональных дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрыли из-за метели и потепления до минус 6 градусов, сообщили во вторник ТАСС в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Движение по зимнику Салехард - Надым закрыто из-за метели, по трассе Уренгой - Красноселькуп - из-за повышения температуры до минус 6 градусов", - сказали в департаменте.

Движение на зимней трассе Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале ограничили. "На участке Аксарка - Салемал открыто движение для автотранспорта повышенной проходимости весом до 20 тонн. А на участке Салемал - Панаевск - Яр-Сале движение закрыто для всех видов транспортных средств, там была метель и сейчас чистят дорогу", - пояснили в департаменте.

На зимнике Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги разрешен проезд для всего транспорта.

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