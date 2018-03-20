В Курганской области задержали 20 тонн насвая, который хотели ввезти в РФ под видом фасоли

© Стоп-кадр с видео пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

© Стоп-кадр с видео пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пограничники в Курганской области предотвратили ввоз 20 тонн насвая (вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии, запрещен в РФ) на территорию России. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"Грузовой автомобиль "КамАЗ" с прицепом следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Новосибирск. В ходе проведения пограничного контроля, в результате досмотра груза в картонных коробках вместо 20 тонн фасоли обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета с едким запахом. Сотрудниками Роспотребнадзора в автомобиле была обнаружена повышенная концентрация мышьяка и установлено, что перевозимый груз является некурительным табачным изделием насвай", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники таможни изъяли груз. В отношении перевозчика возбуждено административное производство.

Насвай - вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и щелочь (гашеная известь).