До 50 млрд рублей вложат в Челябинскую область к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Общая сумма вложений в Челябинскую область в рамках подготовки к саммитам 2020 года стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС составит от 40 до 50 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора региона Руслан Гаттаров.

"Общая сумма вложений в регион в рамках этого проекта (подготовка к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года - прим. ТАСС) составит от 40 до 50 млрд рублей", - сказал он, не уточнив, какую часть составит финансирование из бюджета. По словам заместителя губернатора, предполагаются как вложения из федерального и регионального бюджетов, так и частные инвестиции.

Гаттаров рассказал, что до 9 млрд рублей планируют вложить в строительство общественно-делового центра площадью 110 тыс. квадратных метров, в реконструкцию аэропорта на первом этапе - 3,177 млрд рублей. Кроме того, деньги пойдут на улучшение экологической обстановки, строительство гостиниц, инфраструктуры и других объектов.

Ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.

ШОС и БРИКС

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.