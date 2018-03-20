Блюда шеф-повара Поля Бокюза приготовят на фестивале французской кухни на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Классические блюда французского шеф-повара и ресторатора Поля Бокюза приготовят в Екатеринбурге в рамках гастрономического фестиваля "Вкус Франции", который пройдет 21 марта. Об этом сообщил журналистам Сергей Черепанов, управляющий ресторана "Le Grand Caf", который участвует в мероприятии.

"Наш шеф-повар Маттис Грожан является французом, шесть лет работал у Поля Бокюза, занимался всегда классической французской кухней. Практически все блюда, которые мы будем готовить, посвящены его памяти. Это классические блюда Бокюза в исполнении нашего шеф-повара", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, добавив, что данные блюда в классическом виде на Урале ранее не готовились.

По словам генерального консула Франции в Екатеринбурге Эрика Мийе, организаторы решили использовать возможности фестиваля, чтобы рассказывать и популяризировать блюда французского шеф-повара. "Он умер несколько месяцев назад, поэтому было принято такое решение", - отметил он.

Как добавил шеф-повар ресторана "Le Grand Caf" Грожан, сейчас во Франции начинается сезон спаржи, поэтому одно из блюд будет сделано из данного продукта. "Будет спаржа с соусом "Божоле", который является классикой французской кухни, это одна из самых знаменитых холодных закусок Бокюза. Также морские гребешки, морской язык в соусе "Фернан Пуан", который назван в честь первого получившего три звезды Мишлен французского повара и учителя Бокюза. Кроме того, будет курица со сморчками", - отметил он.

О поваре

Поль Бокюз (11.02 1926 - 20.01 2018) происходил из семьи потомственных кулинаров, работавших в этой сфере с XVII века. Сам Бокюз начал учиться кулинарному мастерству с детства. В 1970-е он стал одним из основоположников "новой французской кухни", отличавшейся меньшей калорийностью блюд, чем традиционная французская гастрономия. Он также способствовал престижу в мире высококачественных французских пищевых продуктов, всегда используя в своей кухне самое лучшее.

К восьмидесятым годам Бокюз завоевал всемирную известность, создав собственную сеть ресторанов. В 1987 году он учредил международный кулинарный конкурс Bocuse d"Or ("Золотой Бокюз"), считающийся одним из самых престижных. Большой популярностью пользуется носящий его имя и созданный им центр по подготовке поваров и рестораторов.

Боклюз - создатель супа с трюфелями, названного по инициалам бывшего тогда президентом Франции Валери Жискар д`Эстена (V.G.E). Это блюдо до сих пор фигурирует в меню Елисейского дворца и подается как на торжественных приемах иностранных гостей, так и в обычные дни.