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Полпред в УрФО предложил создать резерв Рослесхоза в ХМАО

Новости Урала
20 марта, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В 2017 году ущерб от лесных пожаров в округе составил почти 3 млрд рублей

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ТАСС, 20 марта. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских предложил создать резерв Рослесхоза в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре). Об этом он сообщил во вторник на выездном заседании Совета безопасности под председательством Николая Патрушева.

В 2017 году на землях лесного фонда в УрФО было зарегистрировано более полутора тысяч пожаров, огнем повреждены или уничтожены леса на площади свыше 280 тыс. га, что в 3,6 раза больше показателя 2016 года. Ущерб от лесных пожаров составил почти 3 млрд рублей.

"Существенную помощь тушения пожаров в период введения режима ЧС субъекты РФ оказывают специально подготовленные парашютисты-десантники авиалесохраны. Это федеральный резерв, подведомственный Рослесхозу. Вместе с тем на территории УрФО этот резерв отсутствует, поэтому прошу вас, Николай Платонович (Патрушев), поддержать наше предложение сформировать и разместить федеральный резерв Рослесхоза на территории одного из субъектов РФ в УрФО, например, в Югре, в географическом центре федерального округа (город Ханты- Мансийск)", - сказал он.

По словам Холманских, решение этого вопроса приобретает "еще большую актуальность в связи с проводимой МЧС реорганизацией". "В марте прошлого года был ликвидирован Уральский региональный центр МЧС России, который имел в своем активе авиационно-спасательный центр. За прошлый год главой государства четырежды давались поручения по вопросам защиты населения и территорий о ЧС ", - резюмировал Холманских.

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Холманских, Игорь Рюрикович Патрушев, Николай Платонович
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