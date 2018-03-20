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Отбор волонтеров для работы на чемпионате WorldSkills в Казани начнется на Урале осенью

Новости Урала
20 марта, 15:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

Планируется, что центр "Волонтеры Урала" подготовит не менее 25 человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Центр "Волонтеры Урала", получивший статус ресурсного центра по набору добровольцев к чемпионату мира по профессиональным стандартам WorldSkills, который пройдет в 2019 году в Казани, осенью приступит к отбору. Соглашение о сотрудничестве центра с АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" во вторник подписали в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"В рамках волонтерской программы мирового чемпионата "Волонтеры Урала" определен одним из 15 волонтерских центров для реализации проекта на федеральном уровне. Во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве, в рамках которого волонтерский центр включится в подготовку мирового чемпионата в статусе ресурсного центра по набору добровольцев. Подписание соглашения о сотрудничестве с АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", соорганизатором чемпионата, и открытие ресурсного центра стали первыми официальными мероприятиями в новом статусе для центра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что центр подготовит не менее 25 волонтеров, отбор планируется начать уже осенью. "WorldSkills Kazan 2019 - это уникальный проект, мы сможем не только обеспечить чемпионат волонтерами из Екатеринбурга, но и рассказать жителям нашего города о существовании движения WorldSkills Russia, а также повысить престиж и значимость рабочих профессий. Теперь у добровольцев нашей области есть шанс стать частью крупного события", - отметил на церемонии директор центра "Волонтеры Урала" Александр Антимонов.

В соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве, в число задач ресурсного центра войдет работа по созданию условий для участия в волонтерской программе мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и включения в волонтерскую деятельность максимального количества кандидатов - это касается, в первую очередь, участия в отборе кандидатов, обучения и формирования состава команды волонтеров от региона.

Центр "Волонтеры Урала" - совместный проект УрФУ и Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Его цель - создание условий для личностного развития добровольца и популяризации волонтерского движения в университете и на территории региона.

О чемпионате

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Специально для проведения чемпионата построят крупнейший выставочный комплекс - "Казань Экспо" площадью 55,1 гектара. Возведение площадки началось, работы планируется завершить к 2018 году.

Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыwoс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Мероприятие планирует принять 250 тыс. посетителей, в его деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.

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