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В Тюменской области сварщик погиб во время сварочных работ

Новости Урала
20 марта, 18:21 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 20, марта. /ТАСС

Еще четверо пострадали в результате аварии

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ТЮМЕНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Один сварщик погиб и четверо пострадали при проведении работ в районе населенного пункта Демьянка Уватского района Тюменской области, сообщил во вторник ТАСС глава района Сергей Путмин.

Ранее во вторник ряд СМИ сообщили, что тюменцы могли пострадать в результате аварийного выброса опасных веществ.

"По моей информации, во время сварочных работ сварщики отравились угарным газом. Четверо пострадали, один погиб. Не исключаю, что мог быть и выброс химических опасных веществ, но данную информацию нужно проверять", - сказал Путмин.

По данным пресс-секретаря Главного управления МЧС по Тюменской области Сергея Юсько, в 7:30 мск поступило сообщение о ЧП. "Рабочие варили трубы, в результате нарушения техники безопасности пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы, один погиб", - сказал он корреспонденту ТАСС.

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