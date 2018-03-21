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В Тюменской области после гибели сварщика во время работ на газопроводе возбуждено дело

Новости Урала
21 марта, 8:06 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 21, марта. /ТАСС

По предварительным данным, 20 марта на ветке магистрального газопровода в районе поселка Демьянка были допущены нарушения правил безопасности

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ТЮМЕНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ на ветке магистрального газопровода в районе поселка Демьянка Уватского района Тюменской области, в результате чего погиб один человек. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. Прокуратура Уватского района начала проверку соблюдения трудового законодательства и правил охраны труда на предприятии.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности, повлекшее смерть сварщика. Предварительно, пострадавшие отравились парами от электросварки. Труба была перекрыта и двое при проведении сварки внутри трубы надышались, одного откачали, второго - нет, остальные трое вытаскивали из трубы пострадавших", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, 20 марта при производстве ремонтно-восстановительных работ на ветке магистрального газопровода в районе поселка Демьянка были допущены нарушения правил безопасности при ведении работ.

"В настоящий момент следователями проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в ведомстве.

Ранее в департаменте здравоохранения региона сообщили ТАСС, что после проведения медицинского осмотра двое из пострадавших были направлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в больницу Увата.

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