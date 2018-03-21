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В Екатеринбурге устранили аварию, из-за которой 300 домов остались без тепла

Новости Урала
21 марта, 9:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, марта. /ТАСС

На месте повреждения трубопровода работали две ремонтные бригады и четыре единицы специализированной техники

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Ремонтные бригады ликвидировали аварию на магистральном трубопроводе в Екатеринбурге, из-за которой 300 жилых домов оставались без отопления. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 23:46 (мск) ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании устранили аварию на магистральном трубопроводе по улице Стахановской... Теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подача тепла была ограничена в 300 домов Екатеринбурга из-за подтопления тепловой камеры. На месте повреждения трубопровода диаметром 700 мм работали две ремонтные бригады (15 человек) и четыре единицы специализированной техники. В период работ параметры теплоносителя на теплоснабжение и горячее водоснабжение (ГВС) были снижены до плюс 59 градусов.

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