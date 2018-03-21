Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут 24 марта

Новости Урала
21 марта, 10:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, марта. /ТАСС

На время сноса на одном из участков екатеринбургского метро перекроют движение поездов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Недостроенная телебашня в центре Екатеринбурга

Недостроенная телебашня в центре Екатеринбурга

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Недостроенную телебашню в Екатеринбурга, возведение которое было остановлено в последний год существования СССР, снесут 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена со ссылкой на постановление городской администрации, согласно которому на период сноса на одном из участков подземки перекрывается движение поездов.

"В связи с проведением... работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции... в соответствии с постановлением администрации города Екатеринбурга на период с 9:00 (7:00 мск) до 11:30 (9:30 мск) 24 марта закрывается движение электропоездов от станции метро "Площадь 1905 года" до станции метро "Ботаническая" в обоих направлениях. Движение электропоездов от станции метро "Проспект Космонавтов" до станции метро "Площадь 1905 года" сохраняется", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге могут снести в начале апреля

Куйвашев: недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут в 2018 году

УГМК возведет ледовый дворец на месте недостроенной телебашни в Екатеринбурге

Башня, ставшая одним из узнаваемых архитектурных символов крупнейшего города на Урале, находится недалеко от станции метро "Геологическая", следующей за станцией "Площадь 1905 года" в сторону центра.

На месте башни, как ранее сообщала пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК), построят многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей; уже идет разработка концепции ее возведения с благоустройством прилегающей территории. Инвестором строительства выступает УГМК, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В декабре 2017 года первый этап проекта планировки был согласован администрацией Екатеринбурга, эскизный проект и концепция появятся весной 2018 года.

Комментариями администрации Екатеринбурга и Уральской горно-металлургической компании ТАСС не располагает.

Недостроенная телебашня высотой 220 метров расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов в городе. Строительство телебашни началось в 1983 году и активно велось до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года недостроенная телебашня была исключена из перечня федеральных стратегических объектов и передана в собственность Свердловской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска
5
Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Чем завершился первый визит саудовского кронпринца в Великобританию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов