Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут 24 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Недостроенную телебашню в Екатеринбурга, возведение которое было остановлено в последний год существования СССР, снесут 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена со ссылкой на постановление городской администрации, согласно которому на период сноса на одном из участков подземки перекрывается движение поездов.

"В связи с проведением... работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции... в соответствии с постановлением администрации города Екатеринбурга на период с 9:00 (7:00 мск) до 11:30 (9:30 мск) 24 марта закрывается движение электропоездов от станции метро "Площадь 1905 года" до станции метро "Ботаническая" в обоих направлениях. Движение электропоездов от станции метро "Проспект Космонавтов" до станции метро "Площадь 1905 года" сохраняется", - говорится в сообщении.

Башня, ставшая одним из узнаваемых архитектурных символов крупнейшего города на Урале, находится недалеко от станции метро "Геологическая", следующей за станцией "Площадь 1905 года" в сторону центра.

На месте башни, как ранее сообщала пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК), построят многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей; уже идет разработка концепции ее возведения с благоустройством прилегающей территории. Инвестором строительства выступает УГМК, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В декабре 2017 года первый этап проекта планировки был согласован администрацией Екатеринбурга, эскизный проект и концепция появятся весной 2018 года.

Комментариями администрации Екатеринбурга и Уральской горно-металлургической компании ТАСС не располагает.

Недостроенная телебашня высотой 220 метров расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов в городе. Строительство телебашни началось в 1983 году и активно велось до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года недостроенная телебашня была исключена из перечня федеральных стратегических объектов и передана в собственность Свердловской области.