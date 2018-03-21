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Глава Свердловской области собрал 5 млн руб. больным детям вместо подарков в день рождения

Новости Урала
21 марта, 15:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, марта. /ТАСС

Ранее Евгений Куйвашев обратился с просьбой не дарить ему подарки на день рождения, а вместо этого оказать помощь благотворительному фонду

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Более 5 млн рублей перечислили меценаты в благотворительный фонд "Мы вместе" вместо подарков ко дню рождения губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Ранее Куйвашев с помощью соцсетей обратился с просьбой не дарить ему подарки на день рождения, а вместо этого оказать помощь благотворительному фонду "Мы вместе". Также он перечислил имена детей, которым требуется помощь и суммы необходимые на лечение.

"Спасибо всем, кто последовал предложению и вместо покупки подарков на мой день рождения перечислил деньги в благотворительный фонд "Мы вместе". Получилось собрать 5,1 млн рублей. Ильнар Ахмадеев, Люба Пермякова, Черепанова Настя и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо. Оставшиеся деньги пойдут на помощь другим детям", - написал Куйвашев в среду на своей странице в социальной сети Instagram.

Благотворительный детский фонд "Мы вместе" создан 16 апреля 2008 года для организации благотворительной помощи тяжелобольным, осиротевшим детям, а также детям из малообеспеченных семей, проживающих в Свердловской области.

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