На ТЭЦ в Свердловской области из-за возгорания отключалась паровоздушная станция

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Паровоздушная станция отключалась на ТЭЦ "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (Евраз НТМК, Свердловская область) из-за возгорания. Об этом сообщили ТАСС в четверг в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

"22 марта в 00:48 на паровоздушной станции ТЭЦ Нижнетагильского металлургического комбината (производственное подразделение ОАО "ЕВРАЗ НТМК") отключилась вторая секция 6 кВ с возгоранием в ячейках. Схемно отключился турбогенератор ТГ-5Б с нагрузкой 10,5 МВт", - сообщили в центре.

По данным ведомства, на место ЧП были вызваны пожарные подразделения МЧС России, в результате инцидента никто не пострадал. "В 02:20 возгорание ликвидировано пожарными подразделениями МЧС России. Последствий для потребителей не было, сейчас проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", - поясняется в справке Минэнерго РФ.

ТАСС пока не располагает комментарием предприятия.

"Евраз" является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии, Южной Африке и на Украине. В Свердловской области работают предприятия ОАО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" и ОАО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат".