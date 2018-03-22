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Два ребенка получили травмы при сходе снега с крыши школы на Ямале

Новости Урала
22 марта, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Подростков доставили в больницу с ссадинами и сотрясением мозга, следователи проводят проверку

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Двое подростков в селе Мужи (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) получили травмы при сходе снега с крыши музыкальной школы, следователи проводят проверку. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.

Это не первый случай в арктическом регионе, когда ребенок получил травмы из-за схода снега. Ранее в понедельник одиннадцатилетняя девочка погибла после падения снежной глыбы во дворе жилого дома в городе Тарко-Сале. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО проводится доследственная проверка по факту травмирования двух несовершеннолетних при сходе снега с крыши здания", - говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел в среду в селе Мужи. На двух подростков 11 лет обрушился пласт снега с крыши музыкальной школы, когда они выходили из здания. Их доставили в больницу с ссадинами и сотрясением головного мозга, добавили в пресс-службе.

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