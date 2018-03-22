Свердловчанин спас из огня 80-летнюю пенсионерку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Многодетный отец из Свердловской области спас из огня 80-летнюю женщину-инвалида. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Чулкова (Талицкий городской округ) поступило в местную пожарно-спасательную часть днем. Первым задымление в соседнем доме увидел Евгений Конюхов. Мужчина сказал жене, чтобы та вызвала пожарных, а сам побежал в дом, где проживала 80-летняя Валентина Митрофановна, инвалид I группы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, благодаря бдительности и оперативным действиям мужчины удалось сохранить человеческие жизни.

"Когда я забежал в дом, Валентина Митрофановна и ее помощница даже не знали, что дом горит. Взяли коляску и понесли ее в сторону выхода, в то время веранда дома была уже охвачена огнем. Выйти через ограду также не удалось из-за открытого огня. Выход был один - перебраться к моему дому через огород", - цитируют в пресс-службе Конюхова, отца пятерых детей.

В ведомстве уточнили, что пять лет назад Евгений уже оказывал помощь людям на пожаре. "В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области готовятся материалы для представления Евгения Конюхова к медали МЧС России "За отвагу на пожаре", - сказали в пресс-службе.