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Вылет самолета "Саратовских авиалиний" отменили из-за сработавшей сигнализации при разбеге

Новости Урала
22 марта, 9:42 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 22, марта. /ТАСС

Пассажиров разместили в гостинице, из Саратова в Сургут их доставит резервный борт

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САРАТОВ, 22 марта. /ТАСС/. Предупреждающая сигнализация одного из трех двигателей самолета Як-42 компании "Саратовские авиалинии" сработала при разбеге самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Саратов-Центральный, на борту было 109 человек. Взлет прекратили, самолет отправили на осмотр, об этом в четверг сообщила пресс-служба авиакомпании.

"22 марта в аэропорту Саратов-Центральный при выполнении рейса 6В-9532 по маршруту Саратов-Сургут на самолете Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии" во время разбега на взлетно-посадочной полосе сработала предупреждающая сигнализация одного из трех двигателей. Экипаж принял решение прекратить взлет, самолет вернулся на стоянку. При осмотре воздушного судна внешних повреждений двигателя и воздушного судна в целом выявлено не было. На борту находилось 7 членов экипажа и 102 пассажира", - говорится в сообщении.

Никто не пострадал. Пассажиров разметили в гостинице и обеспечили питанием. Из Саратова в Сургут их доставит резервный борт, вылет запланирован на 14:00 по местному времени (13:00 мск). Специалисты оценивают техническое состояние самолета, у которого сработала сигнализация при разбеге.

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