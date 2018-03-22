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Два рейса из Москвы вынужденно сели в Екатеринбурге из-за тумана в Костанае и Омске

Новости Урала
22 марта, 9:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, марта. /ТАСС

Вылет в Омск планируется на 11:30 по местному времени, второй самолет уже направляется в Казахстан

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Костанай (Казахстан) и рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в Омск совершили вынужденную посадку в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово из-за тумана в аэропортах прибытия. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Кольцово.

"Рейс Москва-Костанай авиакомпании "Аэрофлот" совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга в 05:05 местного времени (03:05 мск) в связи с туманом в аэропорту прилета. Рейс вылетел в аэропорт назначения в 10:15 местного времени (08:15 мск). Рейс Москва-Омск авиакомпании "Уральские авиалинии" в 8:30 местного времени (06:30 мск) совершил посадку в Кольцово в связи с туманом в Омске", - сказал пресс-секретарь Кольцово Андрей Клименских.

Вылет в Омск запланирован на 11:30 по местному времени (09:30 мск).

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