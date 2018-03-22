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Прокуратура проверяет информацию о загрязнении водоема Среднеуральской птицефабрикой

Новости Урала
22 марта, 10:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, марта. /ТАСС

По сообщениям местных СМИ, предприятие, возможно, сливает в водоем отходы производства

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© Денис Абрамов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура Свердловской области начала проверку в отношении Среднеуральской птицефабрики после сообщений СМИ о возможном загрязнении предприятием водоема. Об этом в четверг ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областной прокуратуры Марина Канатова.

Ранее в четверг ряд СМИ со ссылкой на видео, выложенное в социальной сети "ВКонтакте", сообщили, что птицефабрика, возможно, сливает отходы производства в водоем.

"Природоохранная прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о возможном нарушении экологического законодательства. В частности, сотрудники прокуратуры проверят, как птицефабрика убирает отходы производства", - сказала Канатова.

Птицефабрика "Среднеуральская" зарегистрирована в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит региональным властям. Общество признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области в июле 2015 года. Как сообщается на сайте предприятия, птицефабрика "Среднеуральская" построена в апреле 1973 года и является первой фабрикой в Свердловской области по производству мяса птицы.

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