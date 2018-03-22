Тридцатиградусные морозы и обильные снегопады пришли на Урал в середине марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Погода, характерная для января, с метелями и тридцатиградусными морозами, установилась в большинстве субъектов Уральского федерального округа (УрФО) в середине марта. Самые сильные морозы в УрФО сейчас наблюдаются на Ямале с понижением температуры до минус 38 градусов в Салехарде, сообщают синоптики.

"От занятий рекомендуют отказаться ученикам первой смены - с 1 по 7 классы", - говорится в сообщении на сайте департамента образования Салехарда. Аналогичное предупреждение действует и в ямальских городах Лабытнанги и Новый Уренгой, где похолодало до минус 27 градусов. По данным местных властей, понижение температуры наладило работу зимних автодорог в регионе, которые ранее закрывались из-за потепления и метелей.

Достаточно холодно на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры), в отдельных районах которого ночью установились тридцатиградусные морозы. Совсем не весенняя погода установилась и на территории Курганской области, где наблюдается порывистый ветер до 16 м/с, сопровождаемый мокрым снегом. Из-за непростых погодных условий региональное управление ГИБДД рекомендует водителям по возможности воздержаться от загородных поездок.

До утра пятницы, 23 марта, обильные снегопады продержатся и в южных районах Свердловской области, сообщила корреспонденту ТАСС главный синоптик региона Галина Шепоренко. "Основная масса осадков выпадет в течение дня, ночью будет... небольшой снегопад. В пятницу обильных осадков в виде снега не прогнозируется", - сказала Шепоренко.

В Екатеринбурге снег падает большими хлопьями. Коммунальные службы не во всех районах города справляются с последствиями снегопада, в результате движение на городских дорогах осложнено, а во дворах сложно пройти из-за образовавшихся за несколько часов сугробов.

"Управление ГИБДД Главного Управления МВД России по Свердловской области обращается к водителям ... с просьбой двигаться на скорости, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям, при этом не допускать резких маневров, ...соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. Пешеходов сотрудники Госавтоинспекции просят ... не выходить неожиданно на проезжую часть, не убедившись в безопасности, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию на дороге", - сказано в сообщении регионального Управления ГИБДД.