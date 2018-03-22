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Число легальных миллионеров в Свердловской области выросло за год на 17%

Новости Урала
22 марта, 11:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, марта. /ТАСС

По данным УФНС, миллиардеров в регионе стало, наоборот, меньше

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© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Число легальных миллионеров в Свердловской области увеличилось за 2017 год на 17%, а число миллиардеров снизилось, сообщила в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС замруководителя УФНС России по области Лидия Исаева.

"Количество налогоплательщиков, которые представили налоговую декларацию с суммой дохода свыше 1 миллиона рублей, ... увеличилось на 17%", - сказала она.

По данным Исаевой, в 2017 году было зарегистрировано 25,2 тыс. человек, которые имеют доход в 1 млн рублей и выше. "Это физические лица, которые получили доходы от реализации ценных бумаг, либо доходы в виде дивидендов. Это также связано с общим ростом благосостояния в стране", - сказала она.

В то же время число миллиардеров в регионе, по ее данным, снизилось. "[Число лиц с доходом] свыше одного миллиарда рублей - оно снизилось на два человека. Если в 2016 году такие доходы заявили восемь человек, то в 2017 году всего лишь шесть", - сказала Исаева.

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