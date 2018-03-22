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"Ямалспас" увеличил штат спасателей на 107 человек для борьбы с природными пожарами

Новости Урала
22 марта, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Кроме того, спасатели получили 19 единиц новой техники

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Аварийно-спасательная служба Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) "Ямалспас" увеличила свой штат на 107 человек для борьбы с природными пожарами. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Екатеринбурге сообщил, что наиболее неблагоприятная пожароопасная обстановка на Урале складывается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

"Итоги прошлых лет привели к однозначному выводу - с учетом изменения климата в Арктической зоне действующей группировки противопожарных сил в округе недостаточно. Поэтому в этом году штатная численность "Ямалспаса" увеличена на 107 единиц. Спасатели будут переводиться на круглосуточное дежурство, а также будут созданы новые подразделения в отдаленных ямальских поселках - Мужи и Яр- Сале", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, спасатели Ямала получили новую технику - десять водосливных устройств и девять квадроциклов, которые показали свою эффективность при локализации пожаров в северной лесотундре. Предусмотрен резерв авиационного топлива - 400 тонн, чтобы при необходимости заправлять авиатехнику МЧС России. В селах Катравож и Белоярск Приуральского района будут построены два новых модульных пожарных депо. "Стоимость и срок строительства таких объектов значительно меньше, а срок службы превышает 30 лет", - пояснили в пресс-службе.

До конца года номер экстренной помощи "112" будет введен в эксплуатацию на территории всего Ямала. "Сейчас в 15 населенных пунктах с высокой степенью риска появления ЧС размещены элементы комплексной системы экстренного оповещения населения. В 18 поселках - оборудование автоматизированной системы оповещения модернизировано", - добавили там.

В июне прошлого года в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе стояла жаркая погода, температура достигала плюс 30 градусов. По данным властей, основная причина возгораний - грозы, 10 августа режим ЧС был снят. На территории региона выгорело более 170 тыс. гектаров.

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