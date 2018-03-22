Более 3 тысяч ракетчиков примут участие в учениях в Свердловской области в конце марта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 3 тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и около 300 единиц техники будут задействованы в масштабных командно-штабных учениях, которые пройдут в конце марта в Свердловской области. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Более 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники будут задействованы в учениях с Тагильским ракетным соединением, которые пройдут в конце марта. В ходе учений планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, впервые в ходе учений будут задействованы образцы перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиохимической и биозащиты.

"Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации условного противника будет использовано звено сверхзвуковых истребителей- перехватчиков МиГ-31. Для поиска и борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями будут применяться вертолеты военно-транспортной авиации и комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, в ходе учений на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа, добавили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве напомнили, что на вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".