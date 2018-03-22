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Власти Югры планируют задействовать казаков в профилактике лесных пожаров

Новости Урала
22 марта, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что наиболее неблагоприятная пожароопасная обстановка на Урале складывается в на Ямале и в ХМАО

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) планируют задействовать казачьи сообщества для наземного мониторинга и профилактики лесных пожаров в 2018 году. Об этом сообщили в четверг ТАСС в департаменте общественных и внешних связей региона.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 20 марта на выездном совещании в Екатеринбурге сообщил, что наиболее неблагоприятная пожароопасная обстановка на Урале складывается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

"Ведется работа по заключению соглашений с казачьими обществами [Ханты-Мансийского] автономного округа по проведению наземного мониторинга лесных пожаров", - уточнили в департаменте.

По данным региональных властей, мониторинг в лесах будет обеспечен в полном объеме. "В январе-феврале прошли техническую учебу и воздушную тренировку 124 парашютиста- пожарных, из них по программе первоначальной подготовки 26 человек. На данный момент проходят учебу и воздушную тренировку 29 человек старого состава и 23 человека по программе первоначальной подготовки", - добавили в департаменте.

Техническая учеба и воздушные тренировки проходят на базе авиационного центра "Логовушка" в Кургане. Всего в ХМАО планируется подготовить 155 парашютистов-пожарных. С марта по апрель планируется провести техническую учебу и воздушную тренировку со спусковых устройств 336 человек.

Площадь земель лесного фонда ХМАО составляет 49,3 млн га, вся она относится к зоне лесоавиационных работ. "Тушение лесных пожаров осуществляет база авиационной и наземной охраны лесов, в состав которой входят 13 филиалов, в том числе 20 пожарно-химических станций. Служба пожаротушения учреждения обеспечена специализированной лесопожарной техникой, необходимым оборудованием и инвентарем на 100%, численность работников авиабазы составляет 1005 человек", - отметили в департаменте.

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Лесные пожары в России Ханты-Мансийский автономный округ
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