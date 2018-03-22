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Более 40 фильмов будут показаны на Всероссийском фестивале архивного кино на Урале

Новости Урала
22 марта, 15:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, марта. /ТАСС

Форум состоится в Екатеринбурге в апреле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Более 40 работ из 36 регионов России будут показаны на первом Всероссийском фестивале архивных фильмов "Российский хронограф", который состоится в Екатеринбурге в апреле. Об этом в четверг ТАСС сообщили в управлении архивами Свердловской области.

"Завершился прием работ на участие в кинофестивале. В финал вышло 44 работы из 36 регионов России. Большая часть фильмов охватывает период Великой Отечественной войны, есть картины об истории улиц, городов и даже целых регионов, а также о Первой мировой войне и повествующие о работе архивных служб", - сказали в управлении.

Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы фестиваля, а для специалистов по архивному делу будут организованы отраслевые секции. "В частности, запланирован практикум по созданию сценария для фильма на архивную тему, а для школьников пройдет секция "История моей семьи в истории России", - отметили в управлении.

Гостями кинофестиваля станет делегация архивистов КНР. "В рамках соглашения о сотрудничестве с архивами Свердловской области в Екатеринбург приедут представители Архивной службы провинции Хэйлунцзян. Будет работать выставка архивных документов об истории сотрудничества России и Китая", - добавили в управлении.

Всероссийский фестиваль архивных фильмов "Российский хронограф" состоится 25-27 апреля в Екатеринбурге в рамках празднования 100-летия архивной службы России. Мероприятие пройдет на двух площадках - в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" и в Уральском государственном экономическом университете.

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