Архитектурное бюро из Франции победило в конкурсе концепций "Экспо-парка" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Французское архитектурное бюро "Бешу и партнеры" победило в конкурсе лучших архитектурно-градостроительных концепций "Экспо-парка" в Екатеринбурге, на территории которого в случае победы российской заявки проведут международную выставку "Экспо-2025". Об этом сообщили ТАСС в четверг в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 марта подвел итоги открытого международного конкурса на разработку концепции развития территории будущего "Экспо-парка" в Екатеринбурге. Победителем в номинации на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию стало архитектурное бюро "Бешу и партнеры" (Франция), заслужившее известность на мировом уровне и имеющее большой опыт, в том числе при проектировании экспо-парков в Милане и Шанхае", - сказали в департаменте.

Собеседник агентства уточнил, что авторы победившей концепции особое внимание уделили "полифункциональности инфраструктуры", которая должна остаться в наследие жителям Екатеринбурга и Свердловской области. "Так, среди прочего, здесь предполагается создать музей-отражение уральской идентичности и арт-галерею мировых достижения человечества", - пояснили в департаменте.

В ведомстве добавили, что конкурс проводили по двум номинациям: социально-философская концепция и архитектурно-градостроительная концепция развития площадки в 555 гектаров, зарезервированной на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге под "Экспо-парк". Призовой фонд составил 5 млн рублей. 80 заявок на участие в конкурсе по разработке концепции развития "Экспо-парка" поступили из России, Белоруссии, Франции, Италии, Японии, Польши, Великобритании и США.

"Лучшей среди социофилософских концепций стал проект, представленный студентом пятого курса Уральского архитектурно-художественного университета Владимиром Сбегловым. Автор предлагает брать за основу при создании "Экспо-парка" шестиугольные конструкции, которые будут возвышаться вторым этажом над землей", - добавили в ведомстве и уточнили, что "все проекты будут учтены и лягут в основу концепции будущего "Экспо-парка".

Выставка "Экспо-2025"

Екатеринбург претендует на право проведения всемирной универсальной выставки "Экспо-2025" со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Решение о том, в какой стране она пройдет, примут на генассамблее Международного бюро выставок в Париже в ноябре 2018 года, на право принять ее претендуют также Баку и Осака.

В случае победы Екатеринбурга Россия примет выставку впервые. Тема российской конкурсной заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений".