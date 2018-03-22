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Челябинский детский омбудсмен сочла удовлетворительной подготовку кадров в детдомах

Новости Урала
22 марта, 16:17 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Вместе с тем Ирина Буторина отметила, что уровень квалификации кадров в детдомах и интернатах региона можно улучшить

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина по итогам проверки, проведенной с представителями аппарата детского омбудсмена РФ, пришла к выводу, что уровень квалификации кадров в детдомах и интернатах Челябинской области является удовлетворительным, но его можно улучшить.

Ранее следственное управление СК РФ по области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования семи воспитанников детского дома в Челябинской области. Обвинение в совершении преступления предъявили 51-летнему местному жителю, он арестован. Возбуждено также уголовное дело по статье "Халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.

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"После этих событий совместно с представителями аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка мы провели выездные проверки организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также социально-реабилитационных центров и социальных приютов. Всего было проверено более 30 заведений, за исключением того, где идет следствие. По результатам я пришла к выводу, что квалификация кадров в этих учреждениях находится на удовлетворительном уровне, но может быть улучшена", - сказала собеседница агентства.

По мнению Буториной, также соответствуют удовлетворительному уровню, но могут быть улучшены методическое сопровождение специалистов органов опеки, социальных педагогов и психологов, а кроме того, контроль со стороны органов местного самоуправления и курирующих министерств. По итогам проверки Буторина планирует направить в правительство региона и главам муниципалитетов рекомендации о том, как можно улучшить эту работу.

Проверка проходила с 25 февраля по 2 марта. Всего было проверено более 30 детских заведений из более чем 70 расположенных в регионе.

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